Игрок "Реала" Васкес послал Крооса после того, как тот решил закончить карьеру

Защитник мадридского "Реала" Лукас Васкес в своих социальных сетях с помощью неприличного жеста отреагировал на новость о том, что полузащитник Тони Кроос по окончании нынешнего сезона завершит профессиональную карьеру.
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