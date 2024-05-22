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Игрок "Реала" Васкес послал Крооса после того, как тот решил закончить карьеру

Игрок "Реала" Васкес послал Крооса после того, как тот решил закончить карьеру

Защитник мадридского "Реала" Лукас Васкес в своих социальных сетях с помощью неприличного жеста отреагировал на новость о том, что полузащитник Тони Кроос по окончании нынешнего сезона завершит профессиональную карьеру.

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