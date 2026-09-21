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ЦБ разрешит банкам не создавать резервы при согласовании плана реструктуризации

Банк России может разрешить банкам не формировать резервы на возможные потери по кредитам во время согласования плана реструктуризации компании-банкрота.

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