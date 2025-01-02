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Родри о «Ман Сити»: «Мы находимся в критической ситуации. Когда на определенных позициях нет игроков, команда это чувствует. Нельзя думать, что все изменится в одночасье»

Команда тренера Пепа Гвардиолы идет на шестой позиции в таблице АПЛ. «Когда на определенных позициях нет игроков, команда это чувствует.

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