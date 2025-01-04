Актриса приехала вместе с дочерью Захарой «Турист»Новый год — отличное время для изменений в образе. С этим согласна даже Анджелина Джоли, которая появилась на кинофестивале в Палм-Спрингс с новой прической — актриса отрезала челку.
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