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Чтобы не навлечь беды: в какие дни нельзя делать уборку

Чтобы не навлечь беды: в какие дни нельзя делать уборку

Чтобы не навлечь беды: в какие дни нельзя делать уборку Алёна ЮрьеваМногие из нас привыкли убирать дом в выходные или вечером после работы, не задумываясь о том, какой это может иметь энергетический отклик на нашу жизнь.

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