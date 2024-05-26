Чтобы не навлечь беды: в какие дни нельзя делать уборку Алёна ЮрьеваМногие из нас привыкли убирать дом в выходные или вечером после работы, не задумываясь о том, какой это может иметь энергетический отклик на нашу жизнь.
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