Памятные дни в истории России, случившиеся в разные годы 4 декабря Анна ЧернышоваИстория современной России является богатой на памятные даты, повлиявшие на жизнь каждого гражданина огромного государства.
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