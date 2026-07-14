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Что происходит с нефтью: Ближний Восток снова окутал туман войны

Что происходит с нефтью: Ближний Восток снова окутал туман войны

Подписанный 18 июня Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который предполагал 60-дневный период для заключения финального соглашения, фактически утратил силу, и ситуация вокруг Ормузского пролива перешла в горячую фазу.

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