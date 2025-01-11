ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Плачущие иконы: чудо или мошенничество?

Плачущие иконы: чудо или мошенничество?

Мироточение – необычное явление, которое известно с древности. Суть состоит в том, что на поверхности иконы образуются потёки мира – елея (масла), и иногда создается ощущение, что икона (образ, который изображен) будто бы плачет.

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