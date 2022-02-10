Ученые назвали витамин, дефицит которого в 14 раз повышает риск смерти от COVID-19

Дефицит витамина D повышает риск тяжелого протекания коронавируса, выяснили ученые. Как пишет Medscape со ссылкой на журнал Plos One, при недостатке этого витамина риск тяжелой формы инфекции и даже смерти от COVID-19 увеличивается в 14 раз.