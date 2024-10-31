СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 270 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Кузин
    Не лезьте в чужой монастырь со своим уставом, не нравится - учитесь в исламских учебных заведениях.«Непонятно - объя...
  • лина любимцева
    Пентагон обыгрывает тему "северокорейских войск", чтобы принудить южную Корею  принять участие в действиях на Украине...Пентагон заявил о...
  • Ирина Трифонова
    Вперед в Средневековье!Долой культуру и цивилизацию«Непонятно - объя...

«Да, нехило живут наши лицедеи»: в сети обсуждают спешный отъезд из России в Италию юмористки Елены Воробей

«Да, нехило живут наши лицедеи»: в сети обсуждают спешный отъезд из России в Италию юмористки Елены Воробей

Интересная жизнь с Vera Star Как стало известно, ряды звездных релокатов пополнила еще одна представительница отечественного шоу-бизнеса, известная актриса юмористического жанра, пародистка Елена Воробей (настоящая фамилия Леленбаум), которая спешно покинула Россию и перебралась в Италию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
igor kim
Ну и кто в России дурак?
Ответить
2 час.
В С
Да не... баба весёлая. Но поступок паскудный.
Ответить
52 мин.
Александр Дубков
насрать
Ответить
21 мин.

Картина дня

наверх