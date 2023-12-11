Оскар Кучера прочитает лекцию в Архангельске

Известный российский актёр и телеведущий выступил в студии российского общества «Знание» 14 декабря в 14:30 в рамках акции «Достижения России»К слову, на той же площадке 21 декабря лекцию проведёт директор гимназии № 25 Архангельска Владимир Меженный, который расскажет о научных достижениях области, образовательных центрах, студенческом технологическом предпринимательстве и инновационных разработках.