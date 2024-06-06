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CEE: в 2023 году шторм Ильза уничтожил 80% птиц на австралийском острове Бедаут

CEE: в 2023 году шторм Ильза уничтожил 80% птиц на австралийском острове Бедаут

Австралийские ученые из Университета имени Чарльза Стёрта выяснили, что усиление частоты и интенсивности тропических циклонов из-за изменений климата окажет опустошительный эффект на популяции морских птиц.

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