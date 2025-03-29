В Китае напомнили о серьезных проблемах с пластиковой упаковкой

Доклад о проблемах, связанных с использованием пластиковой упаковки, был представлен Китайской федерацией упаковки и Институтом макроэкономических исследований Национальной комиссии по развитию и реформам КНР, сообщает издание Yicai 28 марта.
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