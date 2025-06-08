Reuters: США ожидают многоцелевого удара ВС России по Украине

Вооруженные силы РФ могут нанести «многоцелевой» удар по Украине в течение нескольких дней в ответ на террористические атаки ВСУ по российским аэродромам, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в США.
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