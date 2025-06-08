Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 270 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Писаренко
    Законов напринимали - результатов нетВ РФ предложили у...
  • лина любимцева
    А что хочет Зеленский?.... Ведь дочь Трампа замужем не за украинцем...Киев разочарован ...
  • лина любимцева
    НИЧЕГО СЕБЕ ЧТО ТВОРИТСЯ В ВИДНОМ!! Под носом у Москвы....Неизвестные насме...

Reuters: США ожидают многоцелевого удара ВС России по Украине

Reuters: США ожидают многоцелевого удара ВС России по Украине

Вооруженные силы РФ могут нанести «многоцелевой» удар по Украине в течение нескольких дней в ответ на террористические атаки ВСУ по российским аэродромам, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
США ожидают удар России... США бы врезали в подобной ситуации, мало бы не показалось.  Судят по себе...
Ответить
9 час.
наверх