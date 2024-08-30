Эксперт Роскачества Поздняков: чаевые незаконно включать в счет

Заведения общественного питания не могут включать чаевые в счет, если они указаны отдельной строкой в чеке, потому что решение об оплате вознаграждения официанту посетители могут принимать самостоятельно.
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