Одна жена на всю жизнь или пять браков: внеэкранные судьбы красавцев советского кино

Ихтиандр, Арамис, Штирлиц, Алёша Скворцов — образы, в которых влюблялись зрительницы по всей стране. Но за пределами съёмочной площадки у главных красавцев советского кино всё складывалось по-разному: от единственного брака длиной около шестидесяти лет до пяти официальных свадеб, от параллельных семей до усыновлений и утрат, приходивших задолго до старости.