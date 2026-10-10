TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 052 подписчика

Одна жена на всю жизнь или пять браков: внеэкранные судьбы красавцев советского кино

Одна жена на всю жизнь или пять браков: внеэкранные судьбы красавцев советского кино

Ихтиандр, Арамис, Штирлиц, Алёша Скворцов — образы, в которых влюблялись зрительницы по всей стране. Но за пределами съёмочной площадки у главных красавцев советского кино всё складывалось по-разному: от единственного брака длиной около шестидесяти лет до пяти официальных свадеб, от параллельных семей до усыновлений и утрат, приходивших задолго до старости.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым