Пригожин отказался от участия режиссёра Кончаловского в съёмках фильма о ЧВК "Вагнер"

Бизнесмен не хочет, чтобы фильм о его ЧВК снимал режиссёр "Антикиллера".Пресс-служба Евгений Пригожина опубликовала комментарий бизнесмена по поводу возможного сотрудничества с режиссёром Егором Кончаловским, ранее снимавшим фильмы "Антикиллер".