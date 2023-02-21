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Пригожин отказался от участия режиссёра Кончаловского в съёмках фильма о ЧВК "Вагнер"

Пригожин отказался от участия режиссёра Кончаловского в съёмках фильма о ЧВК "Вагнер"

Бизнесмен не хочет, чтобы фильм о его ЧВК снимал режиссёр "Антикиллера".Пресс-служба Евгений Пригожина опубликовала комментарий бизнесмена по поводу возможного сотрудничества с режиссёром Егором Кончаловским, ранее снимавшим фильмы "Антикиллер".

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