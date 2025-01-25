Автоэксперты предсказали появление в России десятков новых моделей

В 2025 году модельная линейка брендов, представленных на российском рынке, может расшириться. По мнению специалистов компании «Газпромбанк автолизинг», в продаже появится 90 новинок от 38 брендов Аналитики компании отмечают, что в таком случае 2025 год по этому параметру станет едва ли не рекордным.