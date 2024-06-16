СК завел дело после гибели во Владивостоке мальчика из-за падения мангала

Следственный комитет по Приморскому краю начал расследование по факту гибели семилетнего ребенка, который получил травму головы в результате падения металлического мангала в частном доме на улице Союзная.
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