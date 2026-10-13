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Минздрав с 30 декабря запустит электронные рецепты с QR-кодом на «Госуслугах»

Минздрав с 30 декабря запустит электронные рецепты с QR-кодом на «Госуслугах»

С 30 декабря текущего года Минздрав планирует ввести электронные рецепты с QR-кодом, которые будут доступны на портале «Госуслуги» в отдельных городах.

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