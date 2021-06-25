УЕФА отменил правило выездного гола, «Ахмат» судится с Google, Минспорт обсудит с РФС лимит, Дивеева приметили в Италии и другие новости футбола

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Лена Мисько
«Монреаль» – первый клуб в истории НХЛ, выигравший оба трофея за победу в конференциях по итогам плей-офф *** «Монреаль» выиграл полуфинальную серию Кубка Стэнли у «Вегаса» (4-2, 3:2 ОТ в шестом матче) и вышел в финал Кубка Стэнли. Клуб также впервые стал обладателем трофея Кларенса Кэмпбелла, который с 1982 года вручается победителям Западной конференции по итогам плей-офф (изначально – конференции Кэмпбелла). В этом сезоне из-за коронавируса в структуре сезона не было конференций, но НХЛ приняла решение вручить трофеи победителям полуфиналов. Таким образом, «Монреаль» стал пятым клубом, выигравшим оба трофея, которые сейчас присуждаются за победу в конференциях. Трофей Принца Уэльского, сейчас вручаемый за победу в Восточной конференции, «Хабс» выигрывали 25 раз. До этого оба трофея выигрывали «Чикаго», «Детройт», «Айлендерс» и «Филадельфия». При этом «Блэкхокс» и «Ред Уингс» завоевывали трофей Принца Уэльского, когда он вручался за победу в регулярном чемпионате или Восточном дивизионе по его итогам. «Айлендерс» и «Флайерс» в 1970-е выигрывали трофей Кэмпбелла, когда он вручался за победу в конференции Кэмпбелла по итогам регулярного чемпионата. При этом «Канадиенс» стали первым клубом, выигравшим оба трофея за достижения именно в плей-офф (1986, 1989, 1993 – трофей Принца Уэльского, 2021 – трофей Кларенса Кэмпбелла). При этом стать первым клубом, выигравшим именно две разные конференции по итогам плей-офф, сейчас имеет шансы только «Детройт», выигрывавший Запад в 1997, 1998, 2002 и 2008 годах, а в 2013 году переехавший на Восток. Опубликовал Александр Балабанов Источник — твиттер Джеймса Миртла
Лена Мисько
смотрю видео, как празднуют болельщики ... ;) многие пишут, что Монреаль в финале это почти лучшее, что может быть в НХЛ. Круче только Финал: Монреаль - Бостон
Александр Фирсов
В итоге Монреаль первый или пятый клуб?
Лена Мисько
Сашк, вроде бы все написано :) первым клубом в истории НХЛ, который выигрывал и трофей Кэмпбелла, и трофей Принца Уэльского по итогам плей-офф *** ПЕРВЫМ по по итогам плей-офф, оба трофея за достижения именно в плей-офф *** «Блэкхокс» и «Ред Уингс» в регулярном чемпионате или Восточном дивизионе по его итогам. *** «Айлендерс» и «Флайерс» по итогам регулярного чемпионата.
Лена Мисько
Легионеры РПЛ на Евро-2020. Статистика Квинси Промес (Нидерланды) – 24 минуты, ни одного результативного действия. Нападающий «Спартака» не попал в заявку на матч с Украиной (3:2) и не вышел со скамейки в игре с Австрией (2:0). Деян Ловрен (Хорватия) – 180 минут, две желтые карточки и пенальти в свои ворота. Матч 1/8 финала защитник «Зенита» пропустит. Никола Влашич (Хорватия) – 124 минуты и один гол. Полузащитник ЦСКА вышел в старте только против Шотландии (3:1), где стал лучшим игроком матча. Алекс Крал (Чехия) – 120 минут, ни одного результативного действия. После игры с Шотландией (2:0) полузащитник «Спартака» перестал попадать в стартовый состав. Маркус Берг (Швеция) – 155 минут, ни одного результативного действия. Более того, проведшего этот сезон в «Краснодаре» форварда жутко раскритиковали за промах из убойной позиции в матче с Испанией (0:0). Кристоффер Ольссон (Швеция) – 238 минут, одна желтая карточка. Полузащитник «Краснодара» не имеет альтернативы в середине поля, но ему не хватает влияния на игру. Виктор Классон (Швеция) – 60 минут и один гол. Полузащитнику «Краснодара» не находится места в стартовом составе, но он принес победу над Польшей (3:2), благодаря чему шведы получили в 1/8 финала Украину, а не Хорватию. Джордан Ларссон (Швеция) – 0 минут. Нападающий «Спартака» попал на скамейку запасных в матче с Испанией (0:0), но его не оказалось в заявке на матчи против Словакии (1:0) и Польши (3:2). Гжегож Крыховяк (Польша) – 140 минут, три желтые карточки, одна из которых привела к удалению полузащитника «Локомотива» вторым предупреждением в матче со Словакией (1:2). Мацей Рыбус (Польша) – 74 минуты и одна голевая передача. Защитник «Локомотива» помог отыграться в игре со Словакией (1:2), но оставался на скамейке запасных в следующих матчах против Испании (1:1) и Швеции (2:3). https://www.sportsdaily.ru/articles/uroven-rpl-pokazali-legionery-na-evro-2020
Лена Мисько
Матч ТВ: Итальянские клубы внимательно следили за центральными защитниками сборной России на ЕВРО 2020. Наиболее перспективным игроком был признан Игорь Дивеев из ЦСКА. Ранее сообщалось об интересе к Дивееву со стороны «Болоньи». Теперь список клубов, заинтересованных в российском защитнике, пополнила «Венеция».
Лена Мисько
Девин Букер провел 3-й матч с «Клипперс» в защитной маске Лидер «Санз» советовался перед игрой с одним из главных масочников в истории НБА, но это не помогло https://www.sports.ru/basketball/1098474660-devin-buker-provel-3-j-match-s-klippers-v-zashhitnoj-maske.html?utm_source=telegram&utm_medium=nba
Лена Мисько
как в ЭТОМ можно играть?
Лена Мисько
«В «Тоттенхэме» хаос и бардак». Именно так описал ситуацию в клубе один из многочисленных кандидатов на пост менеджера Дженнаро Гатуззо. Само собой, итальянец сказал это не на публику, а написал в смске Инсиньо. Так он объяснил причину, почему лондонцы забраковали его. Коротышка, негодяй такой, взял и слил слова бывшего тренера прессе 😋 Хаос продолжается. Болельщики «шпор» вывели вчера в тренды твиттера NoToNuno, категорически протестуя против назначения Эшпириту Санту, который считается сейчас фаворитом. «Шпоры» уже сами шутят над собой 👇😛
Лена Мисько
INSIDE THE NHL // HOCKEY, [25.06.21 08:49] 📝 Интересные факты 💥 «Монреаль» сыграет в финале впервые с 1993 года. Тогда клуб победил «Лос-Анджелес» (4-1) и завоевал трофей. После победы «Канадиенс» в том розыгрыше канадские клубы ни разу не выигрывали Кубок Стэнли. 🇨🇦 Нынешний финал, в котором «Монреаль» сыграет с победителем серии «Тампа» – «Айлендерс», будет первым с участием канадского клуба с 2011 года. Тогда до главного финала дошел «Ванкувер», уступивший в нем «Бостону» (3-4). 💣 «Монреаль» одержал 5 побед в овертаймах в плей-офф-2021. Это 2-й результат в истории клуба. Рекорд был установлен в 1993 году, когда «Канадиенс» выиграли в овертаймах 10 матчей. Тогда команда взяла свой последний на сегодня Кубок Стэнли. ⚔️ «Вегас» второй год подряд уступил в серии за выход в финал Кубка Стэнли. В плей-офф-2020 клуб проиграл «Далласу» (1-4). За 4 сезона в НХЛ «Голден Найтс» трижды боролись за выход в финал. 🇷🇺 Как минимум один российский игрок точно станет обладателем Кубка Стэнли 2021 года.В составе «Канадиенс» есть защитник Александр Романов, сыгравший 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и 2 игры в розыгрыше плей-офф. В составе «молний» играют три российских хоккеиста — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. За «Айлендерс» выступают российские вратари Семён Варламов и Илья Сорокин.
Лена Мисько
✅⚽️Фан-зону на Дворцовой площади откроют 2 июля, как и планировали. Однако вместо 5.000 человек будут пускать не более 3.000. Источник: вице-губернатор Борис Пиотровский (https://euro2020.ria.ru/20210624/fan-zona-1738449657.html)
Лена Мисько
Россияне массово начали отказываться от поездок в Краснодарский край - Газета.ру
Лена Мисько
Г.Харламов "Ура! Турцию открывают! А нерабочие дни, наоборот, отменяют. При этом Собянин со своим замом Раковой рассказывают как всё плохо и койки вот-вот закончатся. Массовые мероприятия отменены, но футбол можно. Зоопарк на улице нельзя, но кинотеатры в помещении можно. При этом власти и ученые всё никак не разберутся: какая у нас вакцинация и от чего она помогает, какая вакцина эффективная и сколько антител надо для какого штамма. 🤡Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя, точнее можно, но могут отстранить от работы или уволить, хотя это незаконно, но отстранять разрешили, а потом запретили, но не мы, а они, а главный не в курсе ; 🤡Ревакцинироваться Спутником нельзя, хотя можно, но не нужно, так как он защищает на 2 года, но через полгода антител уже слишком мало, хотя они есть, но от нового штамма не помогают, хотя могут помочь, если ревакцинироваться, но это неточно. 🤡Вакцинируйтесь и не будете болеть, хотя потом будете болеть, но нетяжело, хотя штамм-то уже другой, так что как повезет, но зато не будете болеть, но больных с антителами у нас полным полно, но клеточный иммунитет вас спасет, если раньше болели или вакцинированы, но это неточно, поэтому необязательная вакцинация, которая обязательная; 🤡маски будут не нужны, потом нужны, но лучше не снимать, поэтому ужесточим контроль, но на самом деле не ужесточим, поэтому носите на подбородке как носили; 🤡ограничения ужесточать не будем, но потом будем, все необязательно, зато отдыхайте, но работайте и необязательно прививайтесь, хотя и обязательно, все равно заболеете, но несильно, хотя может и сильно, но редко; 🤡локдауна не будет, но эпид ситуация плохая, поэтому, наверное, будет, главное на лавочку в парке не садитесь, нельзя, но в Турцию можно и за туризм по регионам России кэшбек; 🤡третьей волны нет, но индийский штамм нас накрыл, но в России ситуация улучшается, но ухудшается за счет Москвы, откуда потащат в регионы как в прошлом году, но у нас кэшбек за туризм по России, а Москва хаб, поэтому вакцинируйтесь, чтобы снять маски, которые всё равно нужно носить, но необязательно, хотя и обязательно; 🤡60% коллективного иммунитета нас спасут, но 60% уже было и не спасло, но это было от другого штамма, поэтому несчитово и нужно опять 60% от индийского, поэтому вакцинируйтесь, но вакцины от индийского штамма не будет, вакцинируйтксь чем есть обязательно, но добровольно; 🤡в общепите будут ковид-фри зоны, куда будут пускать только привитых, но для подростков прививки нет, поэтому их будем пускать непривитых, хотя новый штамм распространяет как раз молодежь, а привитые тоже могут заболеть...")))))))
Сергей Микульский
Ещё раз убеждаемся, что у нас во власти одни идиоты!
Лена Мисько
на самом деле "обязаловка, с устрашением" дает кому-то заработать справка о вакцинации, с внесением всех данных на госуслугах... от 5 до 8 тысяч и будут покупать...
Лена Мисько
Сообщают, что со следующего сезона в РПЛ может быть введён лимит на легионеров по схеме 10+18. Возможность его утверждения будет обсуждаться на встрече РФС и министра спорта.
Лена Мисько
⚽️Сборные, которым Криштиану Роналду забил больше всего голов:
Лена Мисько
Король Литвы и Андорры🤣
Лена Мисько
Для «Ф-1» приготовили более прочные шины после проколов в Баку. Тесты – уже в Австрии Все-таки «Пирелли» не ограничилась одними намеками на читерство команд – все подробности здесь: https://www.sports.ru/automoto/1098454660-gonshhiki-f-1-oprobuyut-bolee-prochnye-shiny-v-praktike-pered-gran-pri.html?utm_source=telegram&utm_medium=f1
Лена Мисько
⭕️ Т-лимфоциты (Т-клетки) — белые тельца в нашей крови, которые способствуют выработке антител и уничтожают вирусные клетки. Этот механизм лежит в основе иммунной защиты организма и первым включается в борьбу с враждебными инфекционными агентами. Завести его можно не только переболев (с неприятными последствиями), но и просто сделав прививку (без урона здоровью). 📺 Азиатские мультипликаторы сделали классный мультик (https://bit.ly/3dbrWxo), который в интересной и понятной абсолютно всем форме показывает процесс сопротивления вирусу. С удовольствием перевели его для вас. Смотрите с детьми, делитесь на своих страницах, чтобы ещё больше людей узнали о действии вакцин. https://youtu.be/tyCh3OWW2rE
Лена Мисько
Ничего се, там чилийцы проиграли Парагваю на КА, а СМИ спокойно реагируют, как так?
кузнецов владимир
А что удивительного в победе Парагвая. Там если не считать Бразилию все команды примерно равны
Лена Мисько
удивительного ничего, конечно, но странно, что их с грязью не смешали. За «вечеринку» Несолидно. Чувствую какое-то наплевательское отношение
Лена Мисько
Состав «Спартака» на сбор в Австрии «Спартак» отправился на сбор в Австрии, который пройдет с 25 июня до 5 июля. Главный тренер красно-белых Руй Витория включил в состав команды 25 игроков: Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов; Защитники: Айртон, Артём Воропаев, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Павел Маслов, Николай Рассказов; Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Степан Мельников, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Артём Тимофеев, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс; Нападающие: Георгий Мелкадзе, Педро Роша. «Спартак» проведет на сборе три товарищеских матча: 29 июня красно-белые сыграют с азербайджанским «Нефтчи», 2 июля — с клубом «Браво» из Словении, а 5 июля — с хорватским «Шибеником».
Лена Мисько
Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Нидерландов и Чехии. Встреча состоится 27 июня в Будапеште. Российский судья работал на матчах группового этапа Германия — Венгрия (2:2) и Италия — Швейцария (3:0).
Лена Мисько
Карасеву достался очень сложный матч. Голландцы угрожают уйти с поля Матч, доставшийся Сергею Карасеву в 1/8 финала Евро-2020, обещает стать самым сложным в его карьере. В воскресенье, 27 июня, ему придется работать в роли арбитра на игре Голландия – Чехия. Она пройдет в Будапеште. И именно с этим связаны главные трудности. Дело в том, что капитан голландцев Джорджиньо Вайналдум, который намерен надеть радужную повязку, пообещал увести команду с поля, если услышит, что болельщики станут использовать расистские или гомофобные оскорбления. В настоящее время УЕФА ведет расследование по поводу возможных нарушений, допущенных венгерскими болельщиками на матчах их команды со сборными Португалии и Венгрии. Нельзя исключать, то же самое повторится и во время воскресной игры, на которую тоже придут местные фанаты. Отмечу тот факт, что оценивать работу бригады арбитров, в которую помимо Карасева вошли его ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин, будет председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. Если Сергей справится, возможно, он получит еще одно назначение – в четвертьфинале или полуфинале. Для Карасева игра в Будапеште станет четвертой на турнире. Ранее он судил встречи группового этапа Германия – Венгрия (2:2) и Италия – Швейцария (3:0), а также был резервным на матче Австрия – Северная Македония (3:1). https://www.sport-express.ru/football/euro/news/karasevu-dostalsya-ochen-slozhnyy-match-gollandcy-ugrozhayut-uyti-s-polya-1804845/
Максим Комаров
Жорик, оказывается за задний привод? А я то расстраивался, что он в Зенит из-за лимита не перешёл. А Карась то сам - известный гей! По мнению многих болельщиков из России. Он справится.
Максим Комаров
Сейчас, конечно, сложная ситуация! Нидерланды за радугу, Зарема против. Как быть Квинси Промесу? Вроде бы, и за геев надо подтопить, это патриотично. Ну и с Заремой как не считаться… а один гей в Спартаке был ведь из Голландии! Может, и не один.
Лена Мисько
мне вообще фиолетово кто какой сексуальной ориентации... у тебя есть проблемы? для меня важно, чтобы голландцы матч не сорвали, победили и чтобы Промес забил - я за свою ставку переживаю... других проблем у меня нет
Максим Комаров
Какие у меня проблемы? У меня масса проблем! Промес уже забил, давно
Максим Комаров
Если Квинси поддержит радужных, то Зарема выгонит его из Спартака. Тебе пофигу, а она гомофоб.
Лена Мисько
а тебе что за печаль?
Максим Комаров
Я внимателен к ситуации в стане конкурента. Вы же объявили, что станете чемпионами в 2022 году!
Лена Мисько
понятно... ну тогда, конечно, мониторь
Лена Мисько
Согласно отчёту Роберто Розетти после группового этапа, на ЕВРО-2020 в сравнении с ЕВРО-2016: ▪️ Команды совершили на 105 фолов меньше, хотя у арбитров не было рекомендаций судить лояльнее; ▪️ Желтых карточек – 98 против 129. Причина – футболисты хотят играть чисто и лучше ведут себя на поле; ▪️ Пенальти стало больше – уже 14. Одна из причин – использование VAR. Теперь фолы в штрафной фиксируются чаще; ▪️ 179 проверок с использованием VAR, одно исправление при помощи VAR приходится на каждые три матча. В числе 12 правильных вмешательств и исправлений – гол финнов в матче с Россией; ▪️ Сейчас на проверку VAR арбитры тратят в среднем на 20 секунд меньше.
Сергей Микульский
"Тормоз" Головин на поле пробежал 36 км больше всех остальных игроков сборной. Крутой эль-капитанище Дзюба никого из зарубежных клубов не поразил своей игрой и 7 раз залез в офсайд. Во как забить спешил! Жалко нам Тамбов на Евро не попался! ))))))
Лена Мисько
❗️Фан-зона Евро-2020 в Лужниках возобновит работу с 26 июня для болельщиков, у которых есть защита от ковида. ПЦР/вакцинация.
Лена Мисько
Вход - QR-код + документ, который удостоверяет вашу личность.
Лена Мисько
с понедельника вход в столовую в нашем бизнес-центре, тоже с таким же комплектом документов...
Сергей Микульский
Лена! А как быть в твоей ситуации? Ты ковидом переболела, тебе колоться пока нельзя. Значит тебя не пустят на стадион?
Лена Мисько
у меня сертификат (QR-код) переболевшего в течение последних 6 месяцев, я как раз сегодня его получила в своей электронной медкарте
Лена Мисько
😐 ЧМ-2018 принес в экономику России 3 миллиарда долларов от приезда туристов, а вот Евро-2020 – совсем другая история. Экономический эффект от проведения семи матчей в Санкт-Петербурге стремится к нулю. 💰 Бюджетные траты России для проведения Евро оказались рекордными на фоне других стран-хозяек турнира. Подготовка Петербурга стоила в 4 раза больше, чем Лондона или Рима, и в 15 раз больше, чем Копенгагена. Удивлены? А теперь подробности👇 https://www.sports.ru/tribuna/blogs/urbanhymns/2931210.html?utm_source=telegram&utm_medium=dmi&utm_campaign=2021-06-25
Лена Мисько
ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!!! 🙏🙏🙏 Певица Максим – в тяжёлом состоянии. Её перевели в условную группу «КТ–4». К этой группе относят всех больных коронавирусом с большой площадью поражения легких. У Максим – более 75%. Она остаётся в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ.
Максим Комаров
Всё, песдес. ИВЛ выдует 25 оставшихся процентов. У неё сутки: или/или. Жаль
Лена Мисько
типун тебе на язык *** скор ты на прогнозы.... у тебя тогда и Эриксен на поле умер
Максим Комаров
Так он и умер. И 3 минуты смерти мозга - приговор. Чудо! Я рад. Если МакСим выкарабкается, я на Храм отдельно закину.
Лена Мисько
«Ответственность за это несут власти России». Шведы и финны заразились на Евро в Питере *** Иностранных болельщиков посадили на карантин в России. Финские и шведские болельщики съездили в Санкт-Петербург на матчи своих команд и подхватили коронавирус – таковы жёсткие реалии нынешнего времени. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/article-4386291-evro-2020-inostrannye-bolelschiki-zaboleli-koronavirusom-v-rossii-chto-proizoshlo-reakciya.html?utm_source=copypaste
Лена Мисько
🔥 Леонид Слуцкий: «Футболистам создали сытую жизнь. Уберите лимит – и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных» Послушайте умного человека, РФС👇 https://www.sports.ru/football/1098493376.html?utm_source=telegram&utm_medium=spa&utm_campaign=2021-06-25
Лена Мисько
Телеком-ревью, Болельщиков будут идентифицировать Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на внедрение системы идентификации болельщиков и использование персонифицированной карты при посещении официальных спортивных соревнований. ☝️ В оформлении карты могут отказать и приостановить её действие. Персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка" Законопроект № 1195605-7 https://sozd.duma.gov.ru/bill/1195605-7 №1195605-7 Законопроект :: Система обеспечения законодательной деятельности Информационный ресурс Государственной Думы.
Лена Мисько
Ну что, грядущий сезон 2021/22 станет последним с фанатами на трибунах?
Лена Мисько
❗️Сразу три игры первого тура РПЛ сезона-2021/22 будут показаны в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». На федеральном канале покажут встречи «Ростов» — «Динамо», «Рубин» — «Спартак» и «Крылья Советов» — «Ахмат».
Лена Мисько
‼️ Запоминайте: 23 июля, 19:00 – первый матч нового сезона Тинькофф РПЛ! 🏟 Игра-открытие пройдёт на «Ростов Арене», где «Ростов» примет «Динамо». Подробное расписание первых шести туров уже ждёт вас на сайте ➡️ premierliga.ru/news/rfpl/news_26751.html
Лена Мисько
Официально: все игроки основного состава «Рубина» будут привиты вакциной от COVID-19 «Спутник V». Первый этап вакцинации проходит 25 июня. Ранее вакцинацию «Спутником V» прошли члены тренерского штаба и персонал «Рубина».
Лена Мисько
Сбор судей РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге *** Предсезонный сбор арбитров и помощников судей премьер-лиги пройдет с 18 по 23 июля в Санкт-Петербурге. Как стало известно «СЭ», пока окончательный список участников не определен. Скорее всего, он станет известен на следующей неделе. Кроме судей в сборе примут участие инспекторы РПЛ. https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/sbor-sudey-rpl-proydet-v-sankt-peterburge-1804892/#comment_form
Лена Мисько
[Василий Уткин] Кстати, я очень хорошо понимаю Акинфеева. Когда меня спрашивают - а спрашивают постоянно, очень добро, но нет ничего ужаснее этой добрейшей навязчивости)), не хочу ли я вернуться. На телевидение, к комментированию итд, итп. Когда ты уже живешь другой жизнью, и тебе нравится, когда ты получил куда большую свободу, когда при этом спокойно занимаешься тем, что нравится - ну, какое возвращение.) И что совершенно невозможно - объяснить причину тем, кто видит в этом драму. А драмы-то нет. Да, Игорь принял решение уйти сам, а я нет, но ситуация все равно типическая. У него семья и детки, а у меня полная свобода и отсутствие начальства, разное - но в одинаковой мере проявление воли. Отличие разве в том, что сам я мог и не принять решения об уходе с ТВ. Затянуть, вступить в губительные компромиссы, облениться - вот тут Игги, конечно, молодец. В остальном... Просто не о чем говорить. Здоровья детям, Игорь-Игорь Акинфеев. 🤗 https://www.championat.com/football/news-4386485-akinfeev-rasskazal-pochemu-otklonil-predlozhenie-cherchesova-vernutsya-v-sbornuyu.html Акинфеев рассказал, почему отклонил предложение Черчесова вернуться в сборную
Лена Мисько
Спортивная Медицина| Недоэкспертное мнение, [21.06.21 14:57] Минутка трансферных споров. А с какой такой радости повышать зарплату игроку, который стабильно пропускает половину сезона из-за травмы, а другую половину "набирает форму". Место первого номера, да и в принципе место в сборной потеряно. Кроме того, от нескольких источников я слышал, что Андрей Лунёв предпочитал проходить реабилитацию вне клуба. Не уверен, что это правда, но тоже показательно. На месте врача клуба, когда бы брали первым номером такого футболиста я бы сбивал ценник и спрашивал "вы уверены?". Лунев сейчас не входит даже в топ-5 вратарей РФ, так опять же, зачем его делать топ-1 по зарплате? Переплатить можно Сафонову или Лантратову. Все остальные старше и в итоге просто поменяется фамилия, но не качество. Обойтись можно и стабильным Кержаковым, он достаточно надежен, имеет вес в раздевалке и его любят фанаты. Конечно у Зенита есть деньги, но это не значит, что ими нужно разбрасываться. Тем более это может создать опасный прецедент, как это было после кубка УЕФА. Самое интересное, что я не представляю ни одного клуба ни в РФ, ни в Европе, который хотя бы повторит зарплату Зенита. Агента щелкнули по носу за жадность, а хорошему голкиперу этим в итоге могут попортить карьеру. Кстати сейчас очень легко найти друзей агента. Если видите посты вроде "У Зенита безлимитная ведомость, жалко основному вратарю 200-300 тысяч", смело отписывайтесь, объективностью там не пахнет
Лена Мисько
Честность - не порок, [25.06.21 21:56] А ведь название канала ой какое правильное. Недоэксперт во всей красе. Особенно сильно про то, что "агента щёлкнули по носу" при том, что агенты ни разу ничего у "Зенита" не просили и вместе с футболистом отказались участвовать в левых схемах заведения игрока в клуб, предлагаемых разными приближенными к "Зениту" людьми, да и собственно от всех предложений "Зенита" тоже отказались. Главное, чтобы бюджет "Зенита" не пострадал при заведении туда любого другого вратаря. #зенит #рпл
Максим Комаров
Ты расстроилась? Не замечал у тебя симпатий к Андрею раньше. За Зенит не переживай.
Лена Мисько
не дождетесь... ни Зенит ни Лунев мне не интересны, а вот автор ТК "Честность - не порок" мне очень симпатичен, но он-то как раз является представителем Лунёва
Максим Комаров
Вот же барыга. Расстроился из-за Андрея. С другой стороны, я так жду в воротах «Славу Малафеева»… а там примерно 10 кандидатов… ну и Миша мне дорог. Ну и… Мотя Сафонов… не в Зените? Пари!
Лена Мисько
очень много разговоров, о том, что Зенит пытается купить нашего Максименко, конечно это нереально, но раз такие инсайды идут, то, видимо, и в Краснодаре дали от ворот поворот по Сафонову. так что пари я приму... но, хотелось бы для начала, получить свой выигрыш за прошлое пари
Максим Комаров
Купят наши вратаря. Сафонов/Дюпин/Лантратов - очевидные кандидатуры. Правда, могли бы и с Луневым договориться. Максименко не нужно в Зенит переходить, его Вираж раздавит. Вратарю психологически гораздо сложнее, чем полевому игроку. Тот хоть убежал, а вратарь постоянно за спиной слышит всю эту фигню. Один тайм - от болельщиков соперника, второй - от своих. А прикинь, что будет в матчах Спартака и Зенита между собой? Если только Вираж после такого трансфера самораспустится?
Лена Мисько
да я уверена, что Макси к вам бы и не перешел, ни за какие коврижки, у него с головой всё хорошо)))

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