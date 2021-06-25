УЕФА отменил правило выездного гола, «Ахмат» судится с Google, Минспорт обсудит с РФС лимит, Дивеева приметили в Италии и другие новости футбола

☀️ Плей-офф ЕВРО стартует уже завтра, а сегодняшний день лучше всего начать с нашего утреннего дайджеста! Мы собрали для вас лучшие новости за день вчерашний: 1.
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