Автомобили Lada стали самыми популярными у петербургских чиновников в 2024 году

По итогам прошлого года самым популярным автомобилем среди петербургских чиновников стала Lada. На поставку автомобилей отечественного бренда заключили 20 контрактов на сумму, равную почти 200 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии