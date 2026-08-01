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Мы соседи по планете

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Как куколка: известные красотки, образы которых воплотили в Барби

Как куколка: известные красотки, образы которых воплотили в Барби

Кукла Барби вот уже многие поколения остается любимой игрушкой девочек. Она всегда считалась идеалом красоты и стиля, поэтому нет ничего странного, что производители время от времени воплощают в своих игрушках образы известных красоток.

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