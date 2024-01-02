Киев потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с Москвой, передает TVL. В сюжете телеканала говорится, что мужское населения Украины сокращается под влиянием колоссальных потерь на фронте.
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