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TVL: Киев потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с РФ

TVL: Киев потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с РФ

Киев потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с Москвой, передает TVL. В сюжете телеканала говорится, что мужское населения Украины сокращается под влиянием колоссальных потерь на фронте.

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