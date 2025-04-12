Житель Брянской области погиб из-за любопытства: поднял пакет со взрывчаткой

БРЯНСК, 12 апреля, ФедералПресс. В Климовском районе Брянской области произошел инцидент со смертельным исходом – местный житель погиб при взрыве неизвестного устройства, которое он обнаружил на обочине дороги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии