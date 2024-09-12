Захарова назвала вмешательство в выборы в Грузии политзаказом

Политика как она есть

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) собирается «подогреть» ситуацию в Грузии накануне предстоящих парламентских выборов своими промежуточными оценками.