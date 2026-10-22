Выступая на Исторической сцене Большого театра в день 150-летия Российского театрального общества (до переименования Союз театральных деятелей РФ), народный артист РФ Владимир Машков обратился к молодым коллегам и зрителям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Драпатый в ужасе,...
- ЮШ Зеленскому указал...
- ГБ Киев разжигает ко...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым