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Царьград

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"Нам всем удалось ещё раз убедиться": Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае

"Нам всем удалось ещё раз убедиться": Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае

Президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что в ходе его госвизита в Китай в мае 2024 года делегации нашей страны был оказан теплый прием, за что российский лидер поблагодарил своего китайского коллегу.

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Комментарии
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ЮТ
Юрий Тумаков
Безмерно рад. Только когда займёмся внутренней проблемой повышением уровня жизни граждан, основная масса которых уж не может сообразить в какую сторону затягивать пояса, толи в левую сторону, то ли в правую.
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20 час.

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