Главный тренер «СКА» Ротенберг: «Мы хотим, чтобы наш хоккей приносил удовольствие нашим игрокам»

Наставник петербургской команды прокомментировал победу над «Сочи» Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс конференции после победного матча с «Сочи» высказался о том, насколько важно играть в атакующий хоккей, от которого игроки будут получать удовольствие.