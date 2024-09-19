Главный тренер «СКА» Ротенберг: «Мы хотим, чтобы наш хоккей приносил удовольствие нашим игрокам»

Наставник петербургской команды прокомментировал победу над «Сочи» Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс конференции после победного матча с «Сочи» высказался о том, насколько важно играть в атакующий хоккей, от которого игроки будут получать удовольствие.
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