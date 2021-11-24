В Новосибирской области создано новое специализированное подразделение – туристическая полиция

«В Новосибирске в преддверии проведения крупных международных спортивных соревнований – Чемпионата мира по волейболу в 2022 году и Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд в 2023 году – создана туристическая полиция.
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