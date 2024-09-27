Что входит в рацион олимпийских чемпионов на 8000 калорий

Стереотип о том, что спортсмены питаются исключительно куриной грудкой с рисом, давно устарел. На самом деле, рацион профессиональных атлетов может достигать 7500-8000 калорий в день, что в четыре раза превышает потребности среднего взрослого человека.
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