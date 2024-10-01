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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Помимо DLC Shattered Space Starfield получила множество исправлений ошибок в новейшем об...

Помимо DLC Shattered Space Starfield получила множество исправлений ошибок в новейшем об...

Помимо DLC Shattered Space Starfield получила множество исправлений ошибок в новейшем обновленииStarfield наконец-то получила своё первое платное дополнение в виде Shattered Space, с новым космическим приключением, предлагающим игрокам изрядную порцию нового контента для погружения.

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