Бывшие сотрудники комитета по управлению имуществом города Саратова признаны судом виновными в получении взятки в особо крупном размере и в превышении должностных полномочий

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для признания бывшего председателя комитета по управлению имуществом города Саратова и бывшего начальника отдела муниципального земельного контроля комитета по управлению имуществом города Саратова виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.
Происшествия9 подписчиков
Популярные статьи
- Следственным комитетом возбуждено еще 2 уголовных дела в связи с обстрелами населенных пунктов ДНР и ЛНР и ранениями мирных жителей
- Завершено расследование уголовных дел об участии в деятельности экстремистской организации
- По фактам массированных обстрелов мирного населения украинскими националистами возбуждены еще два уголовных дела
Свежие комментарии