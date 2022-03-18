Бывшие сотрудники комитета по управлению имуществом города Саратова признаны судом виновными в получении взятки в особо крупном размере и в превышении должностных полномочий

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для признания бывшего председателя комитета по управлению имуществом города Саратова и бывшего начальника отдела муниципального земельного контроля комитета по управлению имуществом города Саратова виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.