В постпредстве РФ потребовали реакции ОБСЕ на санкции против российских СМИ

Постоянное представительство Российской Федерации в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) запросило реакцию объединения относительно принятого Евросоюзом (ЕС) 16-го пакета антироссийских санкций.
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