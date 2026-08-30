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Член ОП Машаров: новогодние каникулы россиян продлятся 11 дней в 2027 году

Член ОП Машаров: новогодние каникулы россиян продлятся 11 дней в 2027 году

Россияне смогут отдохнуть 11 дней в новогодние каникулы — с 31 декабря по 10 января 2027 года. Об этом РИА «Новости» сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

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