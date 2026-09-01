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Москва–Киржач. Туризм в России

Москва–Киржач. Туризм в России

Путешествие в город ледниковых камней и подготовки первого отряда космонавтов. Киржач — небольшой город во Владимирской области, который сочетает древнюю историю, монастырское наследие и необычные современные достопримечательности.

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