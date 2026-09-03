Травля и ток: Мирошник заявил о пыточных с собаками в тюрьмах Украины

Дипломат сообщил о применении пыток током и звериной травли для вербовки русских военнопленных.Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник рассказал шокирующие подробности о зверствах в отношении военнопленных на Украине.
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