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Царьград

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Травля и ток: Мирошник заявил о пыточных с собаками в тюрьмах Украины

Травля и ток: Мирошник заявил о пыточных с собаками в тюрьмах Украины

Дипломат сообщил о применении пыток током и звериной травли для вербовки русских военнопленных.Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник рассказал шокирующие подробности о зверствах в отношении военнопленных на Украине.

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