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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Безруков о позиции РФС по шутке про «денежки»: «Вызвала недоумение. Странно допустить, что я могу требовать с какого-то клуба вознаграждение»

Безруков о позиции РФС по шутке про «денежки»: «Вызвала недоумение. Странно допустить, что я могу требовать с какого-то клуба вознаграждение»

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура прошлого сезона Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

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