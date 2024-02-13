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Культуромания

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Картина Джесси Макинсон «Оставайся здесь…» выставлена на продажу

Картина Джесси Макинсон «Оставайся здесь…» выставлена на продажу

Аукционный дом Tate Ward проводит торги «От коллекционеров для коллекционеров», на которые выставлена картина «Оставайся здесь, пока на меня не обрушится проклятие» современной британской художницы Джесси Макинсон.

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