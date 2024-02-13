Картина Джесси Макинсон «Оставайся здесь…» выставлена на продажу

Аукционный дом Tate Ward проводит торги «От коллекционеров для коллекционеров», на которые выставлена картина «Оставайся здесь, пока на меня не обрушится проклятие» современной британской художницы Джесси Макинсон.
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