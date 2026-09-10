Новосибирск накроет 29-градусная жара 10 сентября

В четверг, 10 сентября, Новосибирск окажется в зоне пиковых значений бабьего лета. Утренние показатели составят +11…+14 градусов, небо будет ясным, а уже в первой половине дня начнется активный прогрев воздуха.
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