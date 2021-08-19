Как голландцы — «друзья и союзники» Вашингтона не могут выбраться из Кабула

Нидерланды — не самая большая страна, но верный подхрюкиватель США. Может быть, потому что в США все еще находится, согласно местным преданиям, 2/3 голландского золота, а, может, потому что США двигают вперед ЛГБТКьюитд-​повестку во всем мире.