Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность

Как передают 18 мая "Известия", инаугурация нового папы римского Льва XIV прошла в Ватикане. Понтифику вручили символы папской власти - "перстень рыбака" и паллий, то есть шерстяную ленту с вышитыми крестами.
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