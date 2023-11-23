Театр абсурда
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Театр абсурда

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Русский ждун

Русский ждун

«Ждун» — полностью негативное слово. Сейчас так принято называть тех украинцев, сторонников бандеровщины, либерализма, фашизма, которые живут в Бердянске, Москве, Владивостоке и ждут прихода в русские города войск Украины и НАТО.

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