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Мировые цены на обработку урана выросли почти в полтора раза

Мировые цены на обработку урана выросли почти в полтора раза

Это произошло на фоне запрета поставок из России в США. В мае Джо Байден подписал закон о запрете импорта урана из России с 11 августа Цены на обработку урана в мире выросли на 46% на фоне запрета поставок из России в США, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет французского производителя ядерного топлива Orano.

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