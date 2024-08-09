Мировые цены на обработку урана выросли почти в полтора раза

Это произошло на фоне запрета поставок из России в США. В мае Джо Байден подписал закон о запрете импорта урана из России с 11 августа Цены на обработку урана в мире выросли на 46% на фоне запрета поставок из России в США, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет французского производителя ядерного топлива Orano.