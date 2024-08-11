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В ЕС призвали ввести санкции против израильского министра

В ЕС призвали ввести санкции против израильского министра

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Брюссель рассмотреть возможность ввести санкции против главы министерства национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.

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