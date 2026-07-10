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Масштабный теракт с дронами сорвали в Ростовской области

Масштабный теракт с дронами сорвали в Ростовской области

Завербованный исполнитель сам сообщил силовикам о готовящейся атаке.фото: nac.gov.ruУкраинская разведка готовила масштабный теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону с применением FPV-дронов с ИИ, сообщает 10 июля пресс-служба ФСБ России.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
МОЛОДЦЫ НАШИ РЕБЯТА ИЗ ФСБ!!   ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
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