Масштабный теракт с дронами сорвали в Ростовской области

Завербованный исполнитель сам сообщил силовикам о готовящейся атаке.фото: nac.gov.ruУкраинская разведка готовила масштабный теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону с применением FPV-дронов с ИИ, сообщает 10 июля пресс-служба ФСБ России.