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Нынешний президент Казахстана внаглую ведёт свою страну путём т.н. Украины

Нынешний президент Казахстана внаглую ведёт свою страну путём т.н. Украины

В январском материале «Что сделал бы Русский Государь после Казахстана?» задавался риторическим вопросом: что бы после спасения Казахстана ограниченным контингентом ОДКБ (по сути, российскими силами) осуществил бы Царь-батюшка? Не важно – Император или президент – первое лицо великого государства, внутренне одухотворённый, как и положено русскому правителю, русской идеей, своей ответственностью за весь Русский мир, за судьбы, если угодно, всех народов мира и не подверженный «колебаниям умов, ни в чем не твердых».

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