В правительстве региона представили список мер поддержки семей с детьми

Губернатор Василий Анохин: «Вопрос благополучия семей – безусловный приоритет. Мы будем последовательно продолжать эту работу» Правительство Смоленской области постоянно работает над расширением списка мер поддержки семей с детьми.
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