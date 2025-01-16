📹❗️Большая подборка кадров боевой работы расчётов войсковых ЗРК "Тор-М2У", оснащённых ранней версией ЗУР 9М331/Д с располагаемыми перегрузками до 20 - 25 ед.
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📹❗️Большая подборка кадров боевой работы расчётов войсковых ЗРК "Тор-М2У", оснащённых ранней версией ЗУР 9М331/Д с располагаемыми перегрузками до 20 - 25 ед.