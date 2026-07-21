Лантратова: обмен документами с украинским омбудсменом идет без проволочек

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала в интервью ТАСС, что они с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом обмениваются документами, материалами оперативно, без долгих бюрократических процедур.
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