Лантратова: обмен документами с украинским омбудсменом идет без проволочек

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала в интервью ТАСС, что они с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом обмениваются документами, материалами оперативно, без долгих бюрократических процедур.